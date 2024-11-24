¿À¸Í¹Á²¤Ç²ßÊªÁ¥¤È²¡Á¥¤¬¾×ÆÍ¡¢1¿Í»àË´
¿À¸Í¹Á¤Î²¹ç¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤ÈÂ¾¤ÎÁ¥¤ò²¡¤¹²¡Á¥¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å6»þ²á¤®¡¢¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶è¤Î²¹ç¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤ª¤è¤½230¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅçÁ¥ÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¤È¡¢Ä¹¤µ¤ª¤è¤½14¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜ¤Î²¡Á¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢²¡Á¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥¤Ë¤Ï3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¾èÁÈ°÷¤Ïµß½õ¤µ¤ìÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢2»þ´Ö¸å¤ËÁ¥Æâ¤«¤éÁ¥Ä¹¤ÎÅÄÂåÀµÏÂ¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤ë1¿Í¤ÎÃËÀ¾èÁÈ°÷¡Ê60Âå¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸áÁ°1»þÁ°¤ËÁ¥Æâ¤«¤éµß½Ð¤µ¤ìÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡£Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥¤ÎÃæ¤Ë¶õµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷»þ°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£