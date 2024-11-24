Å·ÇéºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏµÕ¶¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡ª¡Ú11¡¿24ÆüÍËÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Û
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡ 11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ¤â±¿µ¤¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©²´ÍÓºÂ
¿Íµ¤±¿¤¬¾å¾º¡£º£Æü¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëÆü¡£Â¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤ÆÈ¯¸ÀÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£°Õ¼±¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£²´µíºÂ
ÀµÅýÇÉ¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¶áÆ»¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÇÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÁÐ»ÒºÂ
²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¡£¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤ò¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤ºÄÏ¤ó¤Ç¡£
´ðÁÃÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÀ®²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£»â»ÒºÂ
Â¿Ë»¡£Ê£¿ô¤Î²ÝÂê¤ËÆ±»þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤ò¡£³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£²µ½÷ºÂ
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ç¤é¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤ò¡£Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡£»×Î¸¿¼¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤ÈÎÉ¹¥¤Ë¡£Å·ÇéºÂ
µÕ¶¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¤Æñ¤ËÁ°¸þ¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò¸«½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡£À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ê¸ºÂ
Í¥¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡£²¹¤«¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¿Í¤ËÀÜ¤·¤Æ¡£Û£Ëæ¤µ¤â»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤Ç¼þ°Ï¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¼Í¼êºÂ
¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£»³ÍÓºÂ
¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£Âç¶ÉÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¡£¾®¤µ¤ÊÈãÈ½¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¿åÉÓºÂ
¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºòÆü¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¡£¿·µÏ¿¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£µûºÂ
º¤Æñ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶öÁ³¤Î½Å¤Ê¤ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£
Àê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²¦ ¼ë³¤¡Ê¤ª¤¦ ¤¢¤±¤ß¡ËÀèÀ¸
Öà½÷²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½¤¹Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç30Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í´ÕÄê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä¹Ã«Àî¤ï¤«¤Ê