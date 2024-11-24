¸µ¥×¥é¥Þ¥¤·ó¸÷¥¿¥«¥·¡¡ÅÅ·â²ò»¶¤«¤é9¥«·î¡Ä¸µÁêÊý¡¦´ä¶¶ÎÉ¾»¤¬¥³¥ó¥ÓÉü³è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æº¤ÏÇ
¡¡¸µ¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë·ó¸÷¥¿¥«¥·¡Ê46¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦10¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤«¤é¸µÁêÊý¡¦´ä¶¶ÎÉ¾»¡Ê46¡Ë¤¬¥³¥ó¥ÓÉü³è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¸µÁêÊý¡¦´ä¶¶¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¤âÅÅ·â²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿·ó¸÷¤Ï¡Ö¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î·ó¸÷¥¿¥«¥·¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤¿¤À¡¢´ä¶¶¤ÏÌá¤ê¤¿¤¤¤Í¤ó¤Æ¡×¤È¥³¥ó¥ÓÉü³è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ë·ó¸÷¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ä¶¶¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¿¤ó¤ä¤í¡×¤È¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¡¢´ä¶¶¤¬»öÌ³½ê¤ÎµÈËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ó¥ÓÉü³è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£