¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï£µÏ¢ÇÔ¡¡Ä¥°éïþ£²£³ÆÀÅÀ¡Ä£±£²ÆÀÅÀ¤Î·ÅÄ·û¿¡ÖÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç³è¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢µ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¢¦ÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡¡£Ö£ÃÄ¹Ìî£³¡Ý£±¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡Ê£²£³Æü¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥Ã¥¯¡õ¥¹¡¼°°ÀîÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£Ö£ÃÄ¹Ìî¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡££Ï£ÐÄ¥°éïþ¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£³ÆÀÅÀ¡¢£Ï£È·ÅÄ·û¿¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£²ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë£²¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë£Ö£ÃÄ¹Ìî¤Î£Ï£Ð¥¦¥ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¡¼¥ë¡Ê£²£´¡Ë¡¢£Í£Â¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥ª¥Ç¥¤¡Ê£³£°¡Ë¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¡££²£´Æü¤â¥Û¡¼¥à¤Ç£Ö£ÃÄ¹Ìî¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤Ê¹â¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬Íð¤ì¤Æ¤â¡¢º¸¤ÎÂçË¤¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥¯¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¥³¡¼¥È¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç£²£·ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¥¨¥É¡¦¥¯¥é¥¤¥ó´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤â¡ÖÁê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤¿¤Î¤¬Â®¹¶¤À¡££Í£Â¥È¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯£±£´ËÜÃæ£¹ËÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â³ÎÎ¨¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁê¼ê¥ß¥É¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬£Â¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇºÇ¤â·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç£·£°¡ó¤°¤é¤¤¡£Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¾¯¤·½¤Àµ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¶¯¤ß¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤ÏÁê¼ê¤òÊø¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡££²ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿£Ï£ÐÄ¥°éïþ¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤ÎÄ´»Ò¤¬¤À¤ó¤À¤óÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î¼Á¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£±¾¡¡£¶ì¶¤ÏÂ³¤¯¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡££Ï£È·ÅÄ¤Ï¡Ö¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÂÎ´¶¡££±¾¡¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç³è¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢µ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÇòÀ±¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¡Ê»³¸ý¡¡ÂÙ»Ë¡Ë