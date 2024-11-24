¡ÖÅª³°¤ì¡×MLB¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡È·Ú»ë¡É!?¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬MVPÉ½¾´ÊóÆ»¤Ë°ÛÏÀ¡Ö¥Þ¥ß¥³¤òÉ¾²Á¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¡×
ÂçÃ«¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¡£(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Î°ìÊó¤¬ÆüÊÆ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÂ×´§¡É¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¡×¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ¬Á³¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤â¸ä³ÚÀ¤Ï¿Ô¤¤º¡£È¯É½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÆ¨Áö·à¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ½¾´¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëMLB¤ÎÂÐ±þ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂçÃ«¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MVPÈ¯É½¤Ç¤ÏÉ½¾´ÈÖÁÈ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿MLB¤Î¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÂçÃ«ËÜ¿Í¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¡ÈÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÈÃæ·Ñ¤ò·ë¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃÂê¤¬¿¶¤é¤º¡¢Ã¸¡¹¤ÈÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¡£¤µ¤é¤ËMLB¸ø¼°X¤âÂçÃ«¤ÎÏÓ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÂçÃ«¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆüÊÆ¤ÇÎ¾¶ËÃ¼¤ÊÊóÆ»¤Î»ÅÊý¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡ÖMLB¤Ï¥Ç¥³¥¤¤òÃæ¿´¤ËÊóÆ»¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ß¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤â¤»¤º¡¢Åª³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿Éíå¤Ë»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È·ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢MLB¤Ï¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¤¬¿¿¤ÎMVP¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÌë¡¢¥Þ¥ß¥³¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CMA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡Ê¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼É×¿Í¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢¿·¿Í²¦¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëÂÎÁàÁª¼ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢MLB¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥³¥¤¤Ë´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ß¥³¤òÉ¾²Á¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Èà½÷¤âÂç»ö¤ÊÌë¤Î½Ë²ìÊóÆ»¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈÃæ¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡È¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿MLBÂ¦¤ÎÇÛÎ¸¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]