ÊÆ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤ò¸«¿ø¤¨°ìÉô¤Î½£¤¬¹ñ¶´ÉÍý¤Ê¤ÉÂÐ±þ²ÃÂ®
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Þ¤Ç2¥«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌóÂ«¤·¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ä¸·³Ê¤Ê¹ñ¶´ÉÍý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤Î½£¤¬½àÈ÷¤äÂÐ±þ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ïº£½µ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñ¶±è¤¤¤ÎÀî¤òÅÏ¤ëÉÔË¡¤ÊÆþ¹ñ¼Ô¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÁý¤¨¤ë·üÇ°¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹ñ¶¤ÎÊÉ¡×¤Î·úÀß¤âºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¶±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤ËÉÔË¡Æþ¹ñ¼Ô¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½£¤ÎÅÚÃÏ¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂßÍ¿¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÇÆÈ¼«¤ÎÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£