櫻坂46が、11月29日~12月1日に開催される香港最大の音楽フェスティバル『Clockenflap Music & Arts Festival 2024』に出演する。櫻坂46が香港のステージに立つのは初となるが、山粼天が香港発のストリートブランド「CLOT」と「adidas Originals」による24SSコラボコレクションのモデルを務めるなど、今年は様々な布石を打ってきた。

坂道グループ全体では、乃木坂46がこれまでアジア圏での単独公演を成功させるなど、海外進出の先駆者的役割を果たしてきたが、欅坂46(現・櫻坂46)の海外展開は、2018年に韓国で行われた『2018 MAMA PREMIERE in KOREA』にけやき坂46(現・日向坂46)が出演した例を除き、大きな展開には至っていなかった。

だが、節目が変わったのは欅坂46が櫻坂46へと改名してから1年後の2021年。アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアにある広告ディスプレイに櫻坂46の映像が流れたのだ。これは、デビュー1周年を祝して海外のファンが有志で資金を集めて実現した、ファン主導によるのもの。グループの運営会社であるSeed & Flower合同会社からの協力で行われたことでも、国内外のBuddies(櫻坂46ファンの呼称)の間で大きな注目を集めた。そしてこの年、櫻坂46はヨーロッパ最大級の音楽アワード『2021 MTV EMA』にてベスト・ローカル・アクト賞の日本部門「BEST JAPAN ACT」を受賞するなど、海外進出の足がかりを作った。

2022年にグループ公式TikTokアカウントを開設すると、海外で流行っているダンスを取り入れ、タイで人気の女性アイドルグループ・PiXXiEと互いの楽曲を使用したダンス動画でコラボ投稿をするなど、海外を視野に入れた季節を経て、本格的に海外へと目を向け始めたのは2023年のことである。

同年6月には、大阪城ホールで開催された『3rd TOUR 2023』の大阪公演最終日がアメリカやイギリスを含む海外19の地域に配信された。YouTubeなど限られたプラットフォームでしか見ることができなかった櫻坂46のコンテンツをリアルタイムで発信できるというグループにとって初の試みとなり、乃木坂46の成功事例はすでにあったものの、海外での活動も少なく、影響力が未知数な櫻坂46にとってこれは大きな挑戦だった。しかし、海外のファンからは好意的な反応が寄せられ、結果的に現在まで続く櫻坂46の海外人気の火種となった。

7月にはグループにとって初の海外ライブとなった『Japan Expo Paris 2023』、そして8月の『Japan Expo Malaysia 2023』に立て続けに出演。筆者は現地で観ることはできなかったのだが、公式がアップしているライブ動画や海外ファンのSNSでの感想投稿からは、日本でのライブとも変わらぬ熱狂だったことが伝わってくる。櫻坂46の音楽とパフォーマンスを直接届けられる機会は、多くの新しいファン層を開拓するきっかけとなった。年末にはフィリピンにて開催されたアジアで活躍するアーティストが集結する祭典『2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES』に出演し、人気賞とベストミュージシャン賞の2部門を受賞しており、着実に海外でも櫻坂46の名前が広まっていることを実感させられた。

2024年に入ると、『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』で初の海外チケット販売が行われた。これまで海外からは配信を通すことでしか観ることができなかった櫻坂46のライブ。海外のBuddiesから現地で観戦したいという声が多数寄せられたことから、海外のBuddiesも現地のチケットを購入できる体制に踏み切ったという経緯がある(※1)。これはアイドル界にとってもかなり明るい未来の第一歩だ。11月には韓国のJ-POPも含めた大規模なミュージックフェスティバル『WONDERLIVET 2024』に出演し、多くの観客が駆けつける中で、パフォーマンスを披露した。韓国の空港にメンバーが降り立つと、その盛況ぶりは話題を呼んだ。筆者もBuddiesの投稿を逐一チェックしていたのだが、その話題の大きさには日本を代表するアイドルであることを実感させられた。また、今年もヨーロッパで開かれた『2024 MTV EMA』では、惜しくも受賞はならなかったものの、ベスト・アジア・アクト賞(Best Aisa Act)に日本代表としてノミネートされたのも大きなトピックだろう。

そして、まもなく開催される『Clockenflap Music & Arts Festival 2024』には11月30日に出演する。過去にはmilet、BABYMETAL、CHAI、羊文学、MONOといった日本のアーティストが出演してきたが、櫻坂46は日本人アイドルグループとして初となるメインステージ「Harbourflap Stage」に立つ。このことからも、櫻坂46が海外、特にアジア圏において高く評価されていることが窺える。『アップトゥボーイ』vol.335(ワニブックス)で行われた大園玲と守屋麗奈の対談の中で、守屋は「Buddiesの皆さんと櫻坂46メンバーが一体となって同じ方向へと進むことができた実感があります。Asia Artist Awardsではすごく刺激を受けました。私たちももっと実力をつけて世界でも戦えるようになりたいと思っています!海外でも単独ライブができるグループになることが目標です!」(※2)と海外単独ライブへの意欲を見せていたが、櫻坂46は着実にグローバルなアイドルグループへと成長している。

昨年も海外進出に関するコラム(※3)で振り返ったが、櫻坂46が海外で評価されている理由のひとつは、そのパフォーマンス力の高さにある。これまで日本のアイドルは海外では通用しないという言説が当たり前だった。それはアイドルの成長過程を見守ることが文化として根付いている日本の価値観が、表現者としてのクオリティを求める傾向にある他の国々の価値観とは合致しないことも大きく関係していると思う。その意味では、昨今韓国のアイドルグループが国外で評価されているのは、グローバルな価値観に適応してきているからだと言えるだろう。

しかし、近年は日本ならではのアイドル文化がSNSなどを通じて広まりつつあり、徐々に受け入れられてきた。その文脈の中で、櫻坂46は日本や韓国などのアイドルグループとも異なる、パフォーマンスの総体としてのクオリティを突き詰めていった結果、独自の世界観を築き上げている。ダンスパフォーマンスや映像の表現に言語の壁は一切ない。櫻坂46のクリエイティビティこそが海外進出を進展させた大きな要因である。

守屋の言葉からもわかるように、櫻坂46が見据えているのは海外での単独ライブと、その先にあるグローバルでの評価だろう。日本の“KAWAII”文化がアイドルシーンで再評価されている中で、櫻坂46は違った形で海外との架け橋になろうとしている。

(文=川崎龍也)