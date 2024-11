英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のレビューエクササイズに挑戦

日本文の意味に合うように空所に適語を入れよう。(※最初の1文字のみ与えられている)

[Q1]

Aaron (f ) the can open with a knife.

アーロンはナイフを使ってその缶をこじ開けた。

[Q2]

It (s ) you right! You never listened to me.

自業自得だよ! 私の言うことを全然聞かなかったでしょ。

[Q3]

He decided to run for president to (a ) issues of poverty.

彼は貧困問題に取り組むために大統領に立候補することにした。

[Q4]

It was merely a (f ) of speech.

それは単に言葉のあやだった。

[Q5]

Murder rates in the city are beginning to (l ) off.

その都市の殺人事件発生率は横ばいになってきた。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。

いくつわかりましたか?

[A1] forced

Aaron forced the can open with a knife.

アーロンはナイフを使ってその缶をこじ開けた。

>>>forceの解説記事を読む:「考えを押しつけないで」英語でどう言う?

[A2] serves

It serves you right! You never listened to me.

自業自得だよ! 私の言うことを全然聞かなかったでしょ。

>>>serveの解説記事を読む:【英語でどう言う?】接客する、提供する

[A3] address

He decided to run for president to address issues of poverty.

彼は貧困問題に取り組むために大統領に立候補することにした。

>>>addressの解説記事を読む:「どのようにお呼びすればよろしいですか?」英語でどう言う?

[A4] figure

It was merely a figure of speech.

それは単に言葉のあやだった。

>>>figureの解説記事を読む:「概算で」を英語でどう言う?

[A5] level

Murder rates in the city are beginning to level off.

その都市の殺人事件発生率は横ばいになってきた。

>>>levelの解説記事を読む:「グラフが横ばいになる」を英語でどう言う?

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)