[11.23 フランス・リーグアン第12節](Stade Auguste-Delaune)

※29:00開始

<出場メンバー>

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 25 ティボー・デ・スメット

DF 55 ノア・サンギ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 7 伊東純也

MF 15 マーシャル・ムネツィ

MF 17 中村敬斗

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 23 オーレリオ・ブタ

MF 8 ヤヤ・フォファナ

MF 10 テディ・テウマ

MF 19 Gabriel Moscardo

MF 63 モハメド・バンバ

FW 11 アミン・サラマ

FW 64 M. Diadie

FW 67 ママドゥ・ディアコン

監督

ルカ・エルスネル

[リヨン]

先発

GK 23 Lucas Perri

DF 16 Abner

DF 19 ムサ・ニアカテ

DF 22 クリントン マタ

DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ

MF 8 コランタン・トリッソ

MF 17 サイード・ベンラーマ

MF 18 ライアン シェルキ

MF 31 ネマニャ・マティッチ

MF 37 E. Nuamah

FW 10 アレクサンドル・ラカゼット

控え

GK 40 レミ デカン

DF 20 サエル クンベディ

DF 27 ワルメド オマリ

MF 6 マクサンス カクレ

MF 7 ジョルダン・ベレトゥ

MF 15 タナー・テスマン

FW 11 M. Fofana

FW 12 ウィルフレッド・ザハ

FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ

監督

Pierre Sage

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります