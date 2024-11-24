スタッド・ランスvsリヨン スタメン発表
[11.23 フランス・リーグアン第12節](Stade Auguste-Delaune)
※29:00開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 17 中村敬斗
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 8 ヤヤ・フォファナ
MF 10 テディ・テウマ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 63 モハメド・バンバ
FW 11 アミン・サラマ
FW 64 M. Diadie
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
ルカ・エルスネル
[リヨン]
先発
GK 23 Lucas Perri
DF 16 Abner
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 22 クリントン マタ
DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
MF 8 コランタン・トリッソ
MF 17 サイード・ベンラーマ
MF 18 ライアン シェルキ
MF 31 ネマニャ・マティッチ
MF 37 E. Nuamah
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット
控え
GK 40 レミ デカン
DF 20 サエル クンベディ
DF 27 ワルメド オマリ
MF 6 マクサンス カクレ
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 15 タナー・テスマン
FW 11 M. Fofana
FW 12 ウィルフレッド・ザハ
FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ
監督
Pierre Sage
※29:00開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 17 中村敬斗
MF 72 アマドゥ・コネ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 8 ヤヤ・フォファナ
MF 10 テディ・テウマ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 63 モハメド・バンバ
FW 11 アミン・サラマ
FW 64 M. Diadie
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
ルカ・エルスネル
[リヨン]
先発
GK 23 Lucas Perri
DF 16 Abner
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 22 クリントン マタ
DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
MF 8 コランタン・トリッソ
MF 17 サイード・ベンラーマ
MF 18 ライアン シェルキ
MF 31 ネマニャ・マティッチ
MF 37 E. Nuamah
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット
控え
GK 40 レミ デカン
DF 20 サエル クンベディ
DF 27 ワルメド オマリ
MF 6 マクサンス カクレ
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 15 タナー・テスマン
FW 11 M. Fofana
FW 12 ウィルフレッド・ザハ
FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ
監督
Pierre Sage
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります