パルマvsアタランタ スタメン発表
[11.23 セリエA第13節](エンニオ・タルディーニ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 7 アドリアン・ベネディチャク
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 4 イサク・ヒエン
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 7 アドリアン・ベネディチャク
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 98 デニス・マン
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 4 イサク・ヒエン
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります