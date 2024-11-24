セルタvsバルセロナ スタメン発表
[11.23 ラ・リーガ第14節](バライドス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 17 ジョナタン・バンバ
MF 30 ウーゴ・アルバレス
FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 10 イアゴ・アスパス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 15 ジョセフ・アイドゥー
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 22 ハビエル・マンキージョ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 11 フランコ・セルビ
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
MF 33 ウーゴ・ソテロ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 タデオ・アジェンデ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 36 セルジ・ドミンゲス
DF 43 Álvaro Cortés
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 34 N. Darvich
MF 41 Guille Fernández
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 17 ジョナタン・バンバ
MF 30 ウーゴ・アルバレス
FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 10 イアゴ・アスパス
GK 1 イバン・ビジャール
DF 15 ジョセフ・アイドゥー
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 22 ハビエル・マンキージョ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 11 フランコ・セルビ
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
MF 33 ウーゴ・ソテロ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 タデオ・アジェンデ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 36 セルジ・ドミンゲス
DF 43 Álvaro Cortés
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 34 N. Darvich
MF 41 Guille Fernández
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります