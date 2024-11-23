¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬°¦¤¹¤ë½÷À¤À¤±¤Ë¸À¤¦¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¡×
²ñÏÃÃæ¤Ë¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎËÜ¿´¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬°¦¤¹¤ë½÷À¤À¤±¤Ë¸À¤¦¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¦¤è¤Í¡×
²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á²ÁÃÍ´Ñ¹ç¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÃËÀ¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¸À¤Ã¤Æ¤¿¢þ¢þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
°ÊÁ°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡£
ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÍ¶¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡©ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Î¤ÏÃËÀ¤âÆ±¤¸¡£
¤Û¤ó¤Îº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈËÜÌ¿½÷À¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤ª¼ò¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤È¤¡¢ËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ê½÷À¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¾¯¤·¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤È¤Ï³Ú¤·¤¤ÏÃ¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Î¾õ¶·¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¬Æþ¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤âµ¤¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
ÃËÀ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÍ¥¤·¤¯±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤â¤¦Èà½÷°Ê³°¤Ï°¦¤»¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¤Î¥â¥Æ¥Æ¥¯¡×