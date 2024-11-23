¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µUP¡£¹ü³Ê¤äÎØ³Ô¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥«¥Ð¡¼¡ÚÂç¿Í¤ÎºÇ½Ü¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û
Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¼þ¤ê¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹ü³Ê¤äÎØ³Ô¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡ÚÂç¿Í¤ÎºÇ½Ü¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼30Âå¤«¤é¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËºÇ¶¯¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µºÐ¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡ÚÂç¿Í¤Î¥¢¥«È´¤±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û
È±Î®¤ì¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥Èºî¤ê¤ò
¸å¤í»Ñ¤ò´Þ¤á¡¢Á´Êý°ÌÈþ¤·¤µ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈ±Î®¤ì¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥Èºî¤ê¤¬¸°¤Ë¡£Á°È±¤ò¼Ð¤á¤ËÎ®¤Æ´é¼þ¤ê¤ËÈ´¤±´¶¤òºî¤ë¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÈ±¤ÏÆâÂ¦¤Ë¼«Á³¤ÈÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¼ª¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶ßÂ¤ò·Ú¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ó¸µ¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¾å¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤µ¤ò±é½Ð
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏÆâ´¬¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¤ÏÆâ´¬¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¬¸µ¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÓÀè¤òÃæ¿´¤Ë·Ú¤á¤Î¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ø¥¢¥Ð¡¼¥à¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ä¥ä´¶¤òÊä¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãimage½ÐÅµ¡§instagram¡Ê@kasumi_ezure¡Ë¡ä
🌼30Âå¤«¤é¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËºÇ¶¯¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µºÐ¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡ÚÂç¿Í¤Î¥¢¥«È´¤±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û