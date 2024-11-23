¾¡¼ê¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡£ÃËÀ­¤«¤éÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÌ®¤Ê¤·¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³

¼Ì¿¿³ÈÂç


¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃËÀ­¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤êÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬Â³¤¯¤È¡ÖÌ®¤Ê¤·¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£

¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨ÃËÀ­¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤ËÊÖ¿®¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÌ®¤Ê¤·¡×¤È¾¡¼ê¤ËÄü¤á¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤â¤½¤âÏ¢Íí¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê


ÃËÀ­¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Ã¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤ÎËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¤¿Êý¤¬²¿ÇÜ¤â¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤À¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÊÖ»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

Ã±½ã¤ËÌÜÀè¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ËË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±


ÃËÀ­¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤Ê·¹¸þ¤¬½÷À­¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ËÌÜÀè¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ËË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÖ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£

¤½¤ì¤Ë¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡»¡»¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡É¤ÈÄùÀÚ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ä¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤Ð¤­¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë


½÷À­¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î½÷À­¤ÈËÜÅö¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤â¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤Ï¡¢½÷À­¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ­³Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤­¤Á¤ó¤È³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÖ»ö¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬½÷À­¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÃËÀ­¤ÎÀ­³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Íí¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÌ®¤Ê¤·¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤¬¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ®¤Ê¤·¡Ä¡£Ì®¥¢¥ê¤È´ª°ã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï