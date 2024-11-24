HiHi Jetsºî´ÖÎ¶ÅÍ¤Î²¬»³ÊÛ½¬ÆÀ¤Ö¤ê¤Ëºù°æÆüÆà»Ò¤¬´¶¿´¡Ö¼ª¤âÆ¬¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×
HiHi Jets¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¡Ê22¡Ë¤¬23Æü¡¢ÉñÂæ¡Ö138²¯Ç¯Ì¤Ëþ¡×¡Ê12·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ê¤É¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºî´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éÉñÂæ¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤Êª¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£1996Ç¯¤Î²¬»³¸©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Î´õË¾¤ÈºÃÀÞ¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Îºù°æÆüÆà»Ò¡Ê27¡Ë¤ÏÆ±¸©¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë²¬»³ÊÛ¤ÎÊý¸À»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡È¶µ¤¨»Ò¡Éºî´Ö¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê½¬ÆÀ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¼ª¤âÆ¬¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×¤È´¶¿´¡£É¸½à¸ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºî´Ö¤Ï¡ÖÉ¸½à¸ì¥×¥é¥¹¡¢¸ìÈø¤À¤±¡Ø¤¸¤ã¤¬¡Ù¤È¤«¡£¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥Í¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÅð¤á¤ëÊª¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£