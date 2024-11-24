»øJ°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢°ÛÎã¤Î»î¹çÃæ±ß¿Ø¤Î¥ï¥±¡¡¡Ö¤É¤³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×ßî¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÌäÂê¤Ë¸¶°ø
·×Â¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡©¡¡³Æ¥Á¡¼¥à¤¬°ãÏÂ´¶
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Î2»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÏÂæÏÑ¤Ë9-6¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ç¤â·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î3²ó¡¢ÆüËÜ¤Ï°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬Ãæ¿´¤ËÎ©¤Ä°ÛÎã¤Î±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÅêµå´Ö³Ö¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ÏÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡£ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½é²ó¡¢Â¼ÎÓ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÀèÀ©¡£3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤òÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¡£Ãæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¡£»Ø´ø´±¤¬Ä¾ÀÜ±ß¿Ø¤ËÆþ¤ë¸÷·Ê¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£°ìÂÎ²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊÀèÈ¯¤Î¡ËÁáÀî¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤Ê¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤òÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤Î½àÈ÷¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤¯¤·¤è¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÌµÁö¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß20ÉÃ¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤À¡£¤¿¤À¿³È½¤¬¥×¥ì¡¼¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡¢µÕ¤ËÂÇ¼Ô¤¬ÂÇÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÉÔ´·¤ì¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î´ð½à¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡22Æü¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ç¤â¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢µå¿³¤È²¿¤ä¤é¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Á¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1»à¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥í¥Ú¥¹´ÆÆÄ¤¬µå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¥Ú¥¹´ÆÆÄ¤â¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î1¿Í¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢10ÉÃ·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬2²ó¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¸øÊ¿¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Æ¥Á¡¼¥à¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ñ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£23Æü¤ÎÆüËÜ¡½ÂæÏÑÀï¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢·è¾¡¤âÆ±¤¸¥«¡¼¥É¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂæÏÑÂ¦¤¬Í½¹ðÀèÈ¯Åê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ñ¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë