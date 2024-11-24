µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÀ¤µª¤ÎÂç£Æ£ÁÀè¶î¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×Âç»³¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡¡¡Ö°ñ¾ë½Ð¿È¤Ê¤Î¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯¸À¡£¡Ö¥¦¥Á¤ËÍè¤ÆÀ¤µª¤ÎÂç£Æ£Á¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Îõ¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÉÁ¤¯°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Êä¶¯¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Îµï¼ò²°¡ÖËÌ¤ÎÌ£¡¡Âç½õ¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÂç»³¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤éµð¿Í¤Î£Æ£Á°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤À¤¬¡¢µå³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç»³¤¯¤ó¤Ï°ñ¾ë½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È¡£¤¤¤ÞËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¡¢·üÇ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤éµð¿Í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð²áµî¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¤°ÜÀÒ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÂç»³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤Ï»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡¢ËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£²áµî¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Â¼ÅÄ¤òÎã¤Ë¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤é²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤Ã¤Æ°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ëºå¿À¤Ç£´ÈÖ¤òÃ´¤¤¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿£Æ£Á¤Î¸¢Íø¡£¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ë¤â½ÐÇÏ¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£´û¤ËµåÃÄ¤ÏºÇÄ¹£¶Ç¯¡¢£²£´²¯±ßÄ¶¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®°Õ¤ÈÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿°ìÊý¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔÂà¡£½é²ó¤«¤é¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃ»´ü·èÀï¤Ç¡¢²¬ËÜÏÂ¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä£µÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÉÔºß¤¬ÇÔ°ø¤È¤·¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö£µÈÖ¤Ç²¬ËÜÏÂ¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä³Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤µª¤ÎÂç£Æ£Á¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£¥ÉÄ¾µå¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢·èÃÇ¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡£