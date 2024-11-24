¡ÚµþÅÔ2ºÐS¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§4Ãå¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¡¼¥¯¡ÊÉðË¡Ë2ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§5Ãå¥¹¥ê¡¼¥¥ó¥°¥¹¡Ê´äÅÄ¹¯¡Ë¸þÀµÌÌ¤Ç3¡¢4ÈÖ¼ê¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡Ê¤â¤Ã¤È¡Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§6Ãå¥Æ¥¤¥¯¥¤¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¡Ê»°±º¡Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ù¤¿¤¬¥²¡¼¥È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡£¥é¥¹¥È1F¤ÇµÓ¿§¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢§7Ãå¥µ¥é¥³¥¹¥Æ¥£¡ÊC¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡Ë2ÈÖ¼ê¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯±¿¤Ù¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§8Ãå¥í¡¼¥ì¥ë¥ª¡¼¥Ö¡ÊÃÄÌî¡Ëº£Æü¤ÏÁê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«¸Ê¾ò·ï¤ËÌá¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£