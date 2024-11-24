マンチェスター・Cvsトッテナム スタメン発表
[11.23 プレミアリーグ第12節](エティハド スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 26 サビーニョ
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
DF 66 J. Simpson-Pusey
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 33 ベン・デイビス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 7 ソン・フンミン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 24 ジェド・スペンス
DF 79 M. Hardy
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 64 C. Olusesi
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 42 W. Lankshear
監督
アンジェ・ポステコグルー
※26:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 26 サビーニョ
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
DF 66 J. Simpson-Pusey
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 33 ベン・デイビス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 7 ソン・フンミン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 24 ジェド・スペンス
DF 79 M. Hardy
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 64 C. Olusesi
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 42 W. Lankshear
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります