[11.23 プレミアリーグ第12節](エティハド スタジアム)

※26:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 26 サビーニョ

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 6 ナタン・アケ

DF 66 J. Simpson-Pusey

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 56 J. Wright

MF 75 N. O'Reilly

MF 87 ジェームズ・マカティー

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 33 ベン・デイビス

MF 8 イブ・ビスマ

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 7 ソン・フンミン

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 21 デヤン・クルゼフスキ

控え

GK 20 フレイザー・フォスター

DF 24 ジェド・スペンス

DF 79 M. Hardy

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 64 C. Olusesi

FW 16 ティモ・ベルナー

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 42 W. Lankshear

監督

アンジェ・ポステコグルー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります