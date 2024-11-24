ラス・パルマスvsマジョルカ スタメン発表
[11.23 ラ・リーガ第14節](グラン・カナリア)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 18 ビティ
DF 23 アレックス・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 14 マヌ・フステル
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
MF 29 ダリオ・エスーゴ
FW 37 ファビオ・シウバ
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 3 ミカ・マルモル
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 21 イバン・ヒル
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 14 ダニ・ロドリゲス
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 31 ペレ ジョアン ガルシア
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 18 ビティ
DF 23 アレックス・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 14 マヌ・フステル
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
MF 29 ダリオ・エスーゴ
FW 37 ファビオ・シウバ
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 3 ミカ・マルモル
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 21 イバン・ヒル
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 14 ダニ・ロドリゲス
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 31 ペレ ジョアン ガルシア
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります