[11.23 ラ・リーガ第14節](グラン・カナリア)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ラス・パルマス]

先発

GK 1 ヤスパー・シレッセン

DF 4 アレックス・スアレス

DF 15 スコット・マッケンナ

DF 18 ビティ

DF 23 アレックス・ムニョス

MF 8 ホセ・カンパーニャ

MF 14 マヌ・フステル

MF 19 サンドロ・ラミレス

MF 20 キリアン・ロドリゲス

MF 29 ダリオ・エスーゴ

FW 37 ファビオ・シウバ

控え

GK 13 ディンコ・ホルカシュ

DF 3 ミカ・マルモル

DF 28 フアンマ・エルソグ

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 6 ファビオ・ゴンサレス

MF 10 アルベルト・モレイロ

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 21 イバン・ヒル

FW 9 マルク・カルドナ

FW 16 オリバー・マクバーニー

FW 17 ハイメ・マタ

監督

ディエゴ・マルティネス

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 2 マテウ・モレイ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 14 ダニ・ロドリゲス

控え

GK 13 レオ・ロマン

GK 31 ペレ ジョアン ガルシア

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 16 バレリー・フェルナンデス

MF 5 オマール・マスカレル

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

FW 30 マルク・ドメネク

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります