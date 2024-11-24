[11.23 オランダ・エールディビジ第13節](スタディオン・フェイエノールト)

※26:45開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 6 R. Zerrouki

MF 14 Igor Paixão

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 19 J. Carranza

控え

GK 21 P. Andreev

GK 64 I. Ka

DF 2 バルト ニューコープ

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

MF 10 C. Stengs

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 49 Z. Redmond

監督

ブライアン プリスケ

[ヘーレンフェーン]

先発

GK 44 アンドリアス ノッペート

DF 4 S. Kersten

DF 5 パヴェウ ボシュニエヴィッツ

DF 17 N. Hopland

DF 45 O. Braude

MF 6 アマラ コンデ

MF 8 L. Brouwers

MF 14 L. Smans

MF 20 J. Trenskow

MF 21 E. van Ee

FW 18 I. Nicolăescu

控え

GK 13 M. van der Hart

GK 23 J. Bekkema

DF 2 D. Hall

DF 27 M. Milovanović

MF 19 S. Olsson

FW 7 C. Nunnely

FW 9 D. Karlsbakk

FW 10 I. Sebaoui

FW 24 Danilo Al Saed

FW 26 D. Rallis

FW 30 アリレザ・ジャハンバフシュ

監督

ファン・ペルシロビン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります