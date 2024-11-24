フェイエノールトvsヘーレンフェーン スタメン発表
[11.23 オランダ・エールディビジ第13節](スタディオン・フェイエノールト)
※26:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 4 S. Kersten
DF 5 パヴェウ ボシュニエヴィッツ
DF 17 N. Hopland
DF 45 O. Braude
MF 6 アマラ コンデ
MF 8 L. Brouwers
MF 14 L. Smans
MF 20 J. Trenskow
MF 21 E. van Ee
FW 18 I. Nicolăescu
控え
GK 13 M. van der Hart
GK 23 J. Bekkema
DF 2 D. Hall
DF 27 M. Milovanović
MF 19 S. Olsson
FW 7 C. Nunnely
FW 9 D. Karlsbakk
FW 10 I. Sebaoui
FW 24 Danilo Al Saed
FW 26 D. Rallis
FW 30 アリレザ・ジャハンバフシュ
監督
ファン・ペルシロビン
※26:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 4 S. Kersten
DF 5 パヴェウ ボシュニエヴィッツ
DF 17 N. Hopland
DF 45 O. Braude
MF 6 アマラ コンデ
MF 8 L. Brouwers
MF 14 L. Smans
MF 20 J. Trenskow
MF 21 E. van Ee
FW 18 I. Nicolăescu
控え
GK 13 M. van der Hart
GK 23 J. Bekkema
DF 2 D. Hall
DF 27 M. Milovanović
MF 19 S. Olsson
FW 7 C. Nunnely
FW 9 D. Karlsbakk
FW 10 I. Sebaoui
FW 24 Danilo Al Saed
FW 26 D. Rallis
FW 30 アリレザ・ジャハンバフシュ
監督
ファン・ペルシロビン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります