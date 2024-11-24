[11.23 セリエA第13節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※26:00開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 10 ラファエル・レオン

FW 80 ユヌス・ムサ

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

パウロ・フォンセカ

[ユベントス]

先発

GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 15 ピエール・カルル

DF 27 アンドレア・カンビアーゾ

DF 37 ニコロ・サヴォーナ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 7 フランシスコ・コンセイソン

MF 10 ケナン・ユルディズ

MF 19 ケフレン・テュラム

FW 8 トゥーン・コープマイネルス

FW 16 ウェストン・マッケニー

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

DF 6 ダニーロ

DF 40 ヨナス・ルーヒ

MF 21 ニコロ・ファジョーリ

MF 22 ティモシー・ウェア

FW 51 サムエル・ムバングラ

監督

チアゴ・モッタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります