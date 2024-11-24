ミランvsユベントス スタメン発表
[11.23 セリエA第13節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 80 ユヌス・ムサ
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 15 ピエール・カルル
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 8 トゥーン・コープマイネルス
FW 16 ウェストン・マッケニー
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 6 ダニーロ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 22 ティモシー・ウェア
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 10 ラファエル・レオン
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 15 ピエール・カルル
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 8 トゥーン・コープマイネルス
FW 16 ウェストン・マッケニー
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 6 ダニーロ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 22 ティモシー・ウェア
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります