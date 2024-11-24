¡Ö³°¸òÅö¶É´Ö¤Î°Õ¸«Ä´À°¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×ÄÉÅé¼°¤Ø¤ÎÉÔ»²²ÃÉ½ÌÀ¡¡À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¸å¡¢½é¤ÎÄÉÅé¼°¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë³«ºÅ
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¿·³ã¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤¬Àï»þÃæ¤Ë¶¯À©Ï«Æ¯¤µ¤»¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬ËèÇ¯¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÄÉÅé¼°¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤òÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÏ¿¸å½é¤á¤Æ¤ÎÄÉÅé¼°¤¬¤¤ç¤¦Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¡Ö¼°¤ò¤á¤°¤ë³°¸òÅö¶É´Ö¤Î°Õ¸«Ä´À°¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ëÀ¸°ð¹¸»Ò³°Ì³À¯Ì³´±¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔ»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¸°ð»á¤ÏµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£