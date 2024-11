【ディズニーキャラクター / デスクトップフィギュア】11月第5週 発売価格:1回1,000円

バンダイは、プレミアムガシャポン「ディズニーキャラクター / デスクトップフィギュア」を11月第5週に発売する。価格は1回1,000円。

カプセルを組み立てると、全長約13cmのデスクトップフィギュアになるハイクオリティフィギュアシリーズより「ディズニーキャラクター」が新登場する。

ラインナップは、「ミッキーマウス」、「くまのプーさん」、「アリエル」の全3種となっている。

ミッキーマウス

くまのプーさん

アリエル

(C)Disney (C)Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※発売日は流通により前後する場合があります。