【セブン‐イレブン 福袋2025】予約受付開始:11月25日14時(セブンネットショッピング)価格:3,630円

セブン‐イレブンは、オリジナルグッズと電子クーポンがセットになった「セブン‐イレブン 福袋2025」の予約受付をセブンネットショッピングにて11月25日14時より開始する。価格は3,630円。なお、北海道/東北/中国/四国/九州エリア限定(鳥取県鳥取市、八頭郡、沖縄県の店舗は除く)でセブン‐イレブン店頭予約受付も11月25日10時1分より開始される。

昨年販売された「セブン-イレブン50周年記念福袋」が大きな話題となったが、セブン‐イレブンのオリジナル福袋が今年も登場。今回はオリジナルグッズ4点と、全国のセブン‐イレブンで使える対象商品合計3,108円引き相当の電子クーポンがセットになったお得な福袋が予約販売される。

グッズには、レジ袋風デザインを施した使いやすい「トートバッグ」、セブン‐イレブンのサインポール看板をモチーフにした「シリコンポーチ」、自宅や職場でも使いやすい「キルトブランケット」、チケットやレシートなどちょっとした小物入れに使用できる「チケットケース風ファイル」がラインナップ。いずれもここでしか手に入れることができないオリジナルグッズとなっている。

今回は「セブン‐イレブン 福袋2025」に入っているグッズ4種を発売に先駆けて撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしをお届けする。

誰もが一度目にたことがあるであろうあの看板やロゴなどが可愛くデザイン! 福袋オリジナルグッズを撮り下ろし

トートバッグ

サイズ:(約)W400×H350×マチ145mm

まずはセブン‐イレブンのレジ袋風デザインが施されたトートバッグを紹介しよう。全体的な色はベージュ。一見シンプルな見た目だが、正面中央にはさり気なくレジ袋に印字されている緑色のロゴやバーコードなどがデザインされているという、ユニークなものとなっている。

容量は34Lでたっぷりと物を入れられる。店舗で購入した商品を入れるエコバッグとしてはもちろん、アウトドアやお出かけにも活躍してくれそうだ。

ちなみに、商品の左下には「2025-01-01-SEJ」、「34L・HNY」という謎の文字列を確認できるのだが、担当者の方曰く、「2025年1月1日-セブン-イレブンジャパン」、「34L(容量)・ハッピーニューイヤー」という意味らしい。

全体的にシンプルなトートバッグだが、表面中央にはリアルレジ袋と同じようにバーコードなどが印字されている。電車の中などで見かけたら思わずじっと見てしまいそうだ

裏は完全に無地。普段使いもしやすそう

中にペットボトルを入れて立たせてみた。2Lのペットボトル4本がすんなり入る大容量で、買い物時のエコバックとしては申し分ない。アウトドアにもぴったりだ

ドアノブにさり気なくかけてみるとなんだかいい感じ

左下には「2025-01-01-SEJ」、「34L・HNY」という謎の文字列。2025年1月1日-セブン-イレブンジャパン、34L(容量)・ハッピーニューイヤーという意味らしい。この時期だけ手に入れられる限定アイテムを示すものとなってようだ。手に入れたらぜひ友達に自慢したい

ちょいどリアルレジ袋があったので比べてみよう

エコマークの有無など違いはあれど、ロゴ、その下の文字、バーコードはそっくりそのままだ

シリコンポーチ

サイズ:(約)W100×H120×マチ33mm

次に紹介するのは、セブン‐イレブンのサインポール看板をモチーフにしたシリコンポーチ。絶妙な立体感が最大限に再現されており、町中、特に初めて訪れる土地などで見つけるとなんだかホッとするあの看板が手のひらサイズのポーチになって登場する。

ポーチとしては小ぶりだが、AirPods、鍵、カードケースを入れてみたところジャストフィット。アイコスなどを入れても良さそうだ。シリコン素材で落としても衝撃を吸収してくれるので、推しのアクリススタンドを入れてお出かけ、といった使い方もアリかと思う。

欲を言えば、カバンやベルトに付ける用のチェーンなどがあれば嬉しいと思ったが、チャック部分に小さめのカラビナなどをつけることで解決しそうだ。

お馴染みのあの看板をしっかり再現

裏は無地

立たせてみると立体感まで忠実に再現。すごい!

中もシンプルで、内ポケットなどはない

あの看板が手のひらサイズに!

AirPods、鍵、カードケースを入れてみたがジャストフィット。ちょっとしたお出かけにはこれ1つあれば十分かもしれない

キルトブランケット

続いては、セブン‐イレブンの店舗入口のマットをイメージしたという、なんともマニアックなカラーリングのブランケット。しっかりとしたセブン‐イレブンのロゴが縫い付けられているのがかっこいい。

裏は起毛仕上げとなっており、自宅や職場などでひざ掛けとしても使いやすそうだ。サイズ的にもちょうどよく、畳んでも嵩張らないので、旅行でカバンに忍ばせておくと、移動中などすぐに取り出せて便利かと思う。

セブン‐イレブンの店舗入口のマットをイメージしたという渋いカラーリング。結構かっこいいぞ

裏は起毛仕上げで触り心地抜群

ロゴもしっかり縫い付けてあってクール

ひざ掛けにちょうどいいサイズ。畳んでも全然嵩張らないので持ち運びもOKだ

チケットケース風ファイル

最後は再現度100%という、セブン‐イレブンマニアが居れば興奮しそうなチケットケース風ファイル。普段からセブン‐イレブンでチケットなどを購入する人はめちゃくちゃ目にすると思うが、購入したチケットが入っているアレ(袋)を再現したという、シュールなアイテムとなっている。

チケット入れは紙でできているが、このチケットケース風ファイルはプラ素材が使用されているため、カバンの中に入れたりしても簡単に折れ曲がったりはしない。表面は少し透ける仕様となっていて、中身がうっすら見えるのがなんだかシャレている。

チケットはもちろんレシートや領収書などを入れておくのも良さそうだ。

もう見たまんま、あの袋を再現

裏は無地

プラ素材が使用されていてしっかりした作りになっている

使用済みの航空券があったので入れてみたがかなり良い。普段カバンに忍ばせておいてレシートなどを入れていくのも良さそうだ

以上が「セブン‐イレブン 福袋2025」で手に入れられる限定グッズとなっているが、この福袋の凄いところは価格が3,630円に対し、3,108円相当のクーポンが付いている点。普通にお得過ぎるので、ぜひチェックしていただきたい。

なお、数量限定となっているので、確実に手に入れたいという方は早めの予約をオススメする。

□セブンネットショッピング、セブン‐イレブン店頭予約について

Copyright (C) Seven Net Shopping Co., Ltd.