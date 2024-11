【looking for】著者:本田三五集英社

中学3年生の重野は、ある日突然保健室登校になった。「明日も、明後日もここ(保健室)におっていい?」という彼に「もちろん」という保健の先生。それまで普通に振る舞っていた彼を追い詰めたのはいったい何だったのか。

本作「looking for」は、本田三五氏による思春期の学生たちを描いた短編作品。「少年ジャンプ+」にて2023年9月1日から配信されている。

正しくありたいと思っても、それには勇気が必要だ。誰だって自分がかわいい。マンガに描かれるヒーローのように自分を犠牲にしてまで正しさを貫くのは、現実には難しい。一瞬の自分の弱さが原因で、教室に入れなくなった重野は、保健室登校もまるで弱い自分が逃げているように感じている。教室に入れなくなった原因とは、そして彼は自分の抱えている悩みをどうやって乗り越えていくのか。保健の先生との何気ないやり取りや彼の心の変化など、作品を読んで確かめてみてほしい。

【あらすじ】

