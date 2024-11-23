[11.23 プレミアリーグ第12節](バイタリティ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 4 ルイス・クック

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 19 ジャスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 42 マーク・トラバーズ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 37 マックス・アーロンズ

DF 48 M. Kinsey

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 29 フィリップ・ビリング

FW 11 ダンゴ・ワッタラ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 3 イゴール

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 14 ジョルジニオ・ルター

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 44 R. McConville

DF 47 I. Samuels

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 10 フリオ・エンシソ

MF 27 マッツ・ビーファー

MF 33 M. O'Riley

FW 11 シモン・アディングラ

FW 28 エバン・ファーガソン

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります