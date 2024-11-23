ボーンマスvsブライトン スタメン発表
[11.23 プレミアリーグ第12節](バイタリティ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 29 フィリップ・ビリング
FW 11 ダンゴ・ワッタラ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 44 R. McConville
DF 47 I. Samuels
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 33 M. O'Riley
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 29 フィリップ・ビリング
FW 11 ダンゴ・ワッタラ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 44 R. McConville
DF 47 I. Samuels
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 33 M. O'Riley
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります