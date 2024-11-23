アーセナルvsN・フォレスト スタメン発表
[11.23 プレミアリーグ第12節](エミレーツ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 21 アンソニー・エランガ
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 30 ウィリー・ボリー
FW 11 クリス・ウッド
FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 21 アンソニー・エランガ
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 30 ウィリー・ボリー
FW 11 クリス・ウッド
FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります