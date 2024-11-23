[11.23 プレミアリーグ第12節](エミレーツ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 32 ネト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 41 デクラン・ライス

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 5 ムリーロ

DF 19 アレックス・モレノ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 14 カラム・ハドソン・オドイ

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 21 アンソニー・エランガ

MF 22 ライアン・イエーツ

FW 9 タイウォ・アウォニイ

控え

GK 33 カルロス・ミゲル

DF 4 モラット

DF 7 ネコ・ウィリアムズ

DF 15 ハリー・トフォロ

DF 30 ウィリー・ボリー

FW 11 クリス・ウッド

FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ

FW 20 ジョタ・シルバ

FW 24 ラモン ソサ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります