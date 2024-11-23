アストン・ビラvsクリスタル・パレス スタメン発表
[11.23 プレミアリーグ第12節](ヴィラ・パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 14 パウ・トーレス
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 6 ロス・バークリー
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 79 B. Broggio
FW 9 ジョン・デュラン
FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
監督
ウナイ・エメリ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 64 A. Agbinone
監督
オリバー・グラスナー
※24:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 14 パウ・トーレス
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 6 ロス・バークリー
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
GK 25 ロビン・オルセン
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 79 B. Broggio
FW 9 ジョン・デュラン
FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
監督
ウナイ・エメリ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 64 A. Agbinone
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります