[11.23 プレミアリーグ第12節](ヴィラ・パーク)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 14 パウ・トーレス

DF 22 イアン・マートセン

DF 26 ラマレ ボハルデ

MF 6 ロス・バークリー

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 31 レオン・ベイリー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 25 ロビン・オルセン

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 20 コスタ・ネデリコビッチ

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 79 B. Broggio

FW 9 ジョン・デュラン

FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

監督

ウナイ・エメリ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 55 J. Devenny

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

GK 31 レミ・マシューズ

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリストファー・リチャーズ

DF 58 C. Kporha

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 64 A. Agbinone

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります