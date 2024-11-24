[11.23 ブンデスリーガ第11節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 21 ドニエル・マーレン

MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 14 マクシミリアン・バイアー

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 42 A. Kabar

DF 49 Y. Lührs

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 13 パスカル・グロス

MF 32 J. Paulina

FW 16 ジュリアン・デュランビル

FW 37 C. Campbell

監督

ヌリ シャヒン

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 33 J. Makengo

DF 37 M. Rosenfelder

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります