ドルトムントvsフライブルク スタメン発表
[11.23 ブンデスリーガ第11節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 21 ドニエル・マーレン
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 14 マクシミリアン・バイアー
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 42 A. Kabar
DF 49 Y. Lührs
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 13 パスカル・グロス
MF 32 J. Paulina
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※23:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 21 ドニエル・マーレン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 42 A. Kabar
DF 49 Y. Lührs
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 13 パスカル・グロス
MF 32 J. Paulina
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります