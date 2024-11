<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO>

2024年

11/8(金)大阪城ホール【公演終了】

11/9(土)大阪城ホール【公演終了】

11/16(土)長野ビッグハット【公演終了】

11/23(土・祝)北海道・北海きたえーる【公演終了】

11/24(日)北海道・北海きたえーる【公演終了】

12/7(土)東京・有明アリーナ

12/8(日)東京・有明アリーナ

12/14(土)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

12/15(日)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

12/21(土)広島サンプラザホール

12/22(日)広島サンプラザホール



2025年

1/3(金)マリンメッセ福岡 A館

1/4(土)マリンメッセ福岡 A館

1/18(土)神奈川・横浜アリーナ

1/19(日)神奈川・横浜アリーナ

1/24(金)北海道・函館アリーナ【追加公演】

1/25(土)北海道・函館アリーナ【追加公演】

GLAYが現在実施中のデビュー30周年ツアー<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO>の追加公演開催が決定した。追加公演は、来年2025年1月24日・25日に函館アリーナにて実施される。