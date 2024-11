【レポート】INI、世界最大級のK-POP音楽授賞式『2024 MAMA AWARDS』で「FAVORITE ASIAN ARTIST」受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これからも素敵なパフォーマンスをお見せすることができるよう、僕たちらしく頑張っていきたいと思います」(INI田島将吾)

INI(アイエヌアイ)が、11月23日に開催された世界最大級のK- POP音楽授賞式『2023 MAMA AWARDS』に出演し「Favorite Asian Artist」を受賞した。

『MAMA』は、100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および、日本初の韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart」を運営するCJ ENM Japan株式会社 の韓国本社である株式会社CJ ENMが主催するグローバル音楽授賞式。2024年は11月22日・23日の2日間にわたって、京セラドーム大阪で開催された。

INIは、23日のDAY2に出演。INIのロゴデザインのフラッグが掲げられるなか、このステージのために特別に用意された強さを感じさせる大胆かつダークな雰囲気の衣装でステージに登場した。

木村柾哉が拡声器で「大阪 Are you Ready?」とシャウトし「LOUD」がスタート。韓国語バージョンで披露し、一糸乱れぬ力強いダンスで会場を盛り上げる。

続いて10月にリリースした最新シングル「THE VIEW」のタイトル曲「WMDA (Where My Drums At)」をパフォーマンス。ダンサー24名とともにあらたなダンスブレイクで魅了し、会場をINI色に染め上げた。また、曲中には田島将吾が曲名「WMDA (Where My Drums At)」にちなんで、太鼓パフォーマンスでさらにボルテージを高め、INIのステージは幕を閉じた。

ステージパフォーマンスにより会場が盛り上がるなか、各賞の受賞が発表され、INIは「FAVORITE ASIAN ARTIST」を受賞。受賞を受けて田島が韓国語で「今年も僕たちがMAMA AWARDSで賞をいただくことができて、うれしく思います。これからも素敵なパフォーマンスをお見せすることができるよう、僕たちらしく頑張っていきたいと思います」とコメント。

また、許豊凡は中国語で、西洸人は英語で「MAMAで賞を受賞することができてとても光栄です。もっと頑張って僕たちの存在を知っていただけるように努めます」と感謝の気持ちを伝えた。

10月30日にリリースした7thシングル「THE VIEW」は売上70万枚を突破し、各種音楽チャートを席巻。また、2025年1月27日~2月2日には、LAPONE所属アーティスト5組による合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』の東京ドーム公演にも出演。ますます成長を遂げているINIに今後も注目だ。

(C)LAPONE Entertainment

リリース情報

2024.10.30 ON SALE

SINGLE「THE VIEW」

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/