¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡ÛÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¡¦²Ï¹çÍ¤¼ù¡¡»Õ¾¢¤òÄ¶¤¨¤ÆSG½éÂ×´§¤À¡ª
¡¡G2¡ÖÂè11²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´ØSG¡ÖÂè27²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï23Æü¡¢¥·¥ê¡¼¥º5ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤òÆÀÅÀÎ¨1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê37¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥¾¡Àï11R¤â¥¤¥óÂ®¹¶¤ÇÆñ¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¡£4ÅÙÌÜ¤ÎSG½àÍ¥¾¡Àï¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÃ£À®¡£¤½¤ì¤â¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó1¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ü´°Ä´¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎSG¤ÎÃæ¤Ç¤âÁí¹çÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¡×¤ÈÀë¸À¤Ç¤¤ë½®Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¶ÛÄ¥¤â³§Ìµ¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¡×¤È¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Î2¹æÄú¤Ï»Õ¾¢¤ÎÄÚ°æ¹¯À²¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÄÚ°æ¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ì½ï¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¬¥Á¥ó¥³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£Á´ÎÏ¤Î»Õ¾¢¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò²Ì¤¿¤¹¡£