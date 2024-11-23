»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÂæÏÑ¤È¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤ËÂç¾¡¡¡¹ñºÝÂç²ñ27Ï¢¾¡¤ÇSR1°ÌÄÌ²á¡Ä24Æü¤Ë·è¾¡Àï
24Æü¤ËÂæÏÑ¤ÈºÆ¤Ó·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡Ä2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Ë9-6¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ27Ï¢¾¡¡£24Æü¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÈºÆÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬Âè1»î¹ç¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¾¡Íø¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç24Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È·è¾¡¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÏÍ½¹ðÀèÈ¯¤ò¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¥ê¥ó¡¦¥¤¡¼¥ê¥ó¤«¤é22Æü¤ÎÊÆ¹ñÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥Á¥§¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Á¥ó¤Ë°ÛÎã¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½é²ó¤ËÂ¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Îº¸±Û¤¨¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Îµ¾Èô¤Ç·×4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤ÏÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬À©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿åÃ£ÌéÅê¼ê¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥µß±ç¡£Ä¾¸å¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ºÆ¤ÓÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤â1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬º¸Íã¤Ø2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë10°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É3»î¹ç¤Ç·×34°ÂÂÇ27ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê3Ï¢¾¡¡£Âç²ñ8Ï¢¾¡¤Ç1°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2019Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î¡ÈÁ´¾¡Í¥¾¡¡É¤ò¤«¤±¤Æ¡¢24Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë