WEST.¾®ÂíË¾¡¡¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°¦¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬22Æü¡¢±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤ë¥°¥ë¡¼¥×°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£WEST.¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¡ØWEST. 10th Anniversary Live ¡ÈW¡É -Film edition-¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î10Ç¯¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËWEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£茺ÅÄ¿òÍµ¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡È°¦¡É¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤Ï°¦¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤ª¤©¡Á¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤Â®¤µ¤Ç¡Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¡Ë¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ê¤È»×¤¦¡Ë¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿®Íê¤Î¸ü¤µ¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤«¤é¡È¼·¡É¤È²óÅú¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡È´Ø·¸À¤Ï¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤«¤é¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¾®Âí¤â¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤Û¤ó¤Þ¤³¤Î7¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÎ¢¤Ç¸À¤¦¡×¤È¸½¾ì°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ê¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°¦¤òÏ³¤é¤¹¾®Âí¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡£7¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤ì¤ËÊÖ¤¹¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¾È¤ì¤æ¤¨¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡È¹ü¡É¡¢½Å²¬Âçµ£¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÈÅÚÂæ¡É¡¢¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¡ÈÀÄ½Õ¡É¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡È²»³Ú¡É¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¡È¼·»ø¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ä¡¢10Ç¯¤Ç¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¼·»øÊüÏ²µ!!!!!!!¡É¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£