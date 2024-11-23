ÀîÅçÌÀ¡Ö¤³¤Î4¿Í¤Ç½µ5¤È¤«¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¡×¡¡°û¤ß²ñ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀµÄ¾¥Ý¥±¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉáÃÊ°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²¬Â¼Ì÷¹¬¡Ê59¡Ë¡£¤³¤³10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¬Â¼¤¬¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¤ÏÇä¤ì¤Æ¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯ÅÁÅýÅª¤Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤º¤Ã¤È¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀîÅç¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸¿Í¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ë¸åÇÚ¤Ï¤â¤¦¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤«Å·ÄÅ¤ÎÈÓÂçÏº¤¯¤ó¤È¤«¡¢¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¾¡»³¡£¤³¤Î4¿Í¤Ç½µ5¤È¤«¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀµÄ¾¥Ý¥±¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡TBS¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤â¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£