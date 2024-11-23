ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥·¥ß¥éー¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥¥á¤¿¡ÖÀ±¤Î¤¦¤¿¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¸ª¤òÁÈ¤ß¤Û¤Û¾Ð¤à2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ä¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤Î¡ÖÀ±¤Î¤¦¤¿¡×¥·¥ß¥éー¥ë¥Ã¥¯¡¢¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
Snow Man¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ±¤Î¤¦¤¿¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
X¤Ë¤Ï¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥¸¥ãー¥¸¤Ë¡¢ÌÏÍÍÆþ¤ê¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ß¥éー¥ë¥Ã¥¯¥³ー¥Ç»Ñ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹â²Í²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¤Û¤Û¾Ð¤à2¿Í¤Î¼Ì¿¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤ÀÅÏÊÕ¡¦¸þ°æ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43