¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¡ÍÉ¤ë¤¬¤Ì¿®Ç°¡Ö°ìÈÌ¿Í¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢£Ó£è£é£â£õ£ù£á£Ã£ò£ï£ó£ó¡Ý£Æ£Í¡Ö£Ò£Á£Ä£É£Ï¡¡£Ì£Á£Õ£Ò£Å£Î£Ô¡×¤Ë±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÂ¼º«¡¢à¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¥É¥¯¥¿¡¼á¤Î²¬ËÜ½¡»Ë°å»Õ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇòÀã¤ê¤é¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ëè·îÂèÆó¡¦Âè»Í¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬Êú¤¨¤¿Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡£ÃøÌ¾¿Í¤é¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥í¥±¤Ç¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ä¡£¤¤·¤ç¤¤¤³¤È¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¡£¡Ö¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤«ÉñÂæ¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¤È¤«°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤µ¤Ã¤µ¤È¼¤á¤ë¤«¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¡×¤È¼«¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²¬ËÜ°å»Õ¤â¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥¯¥º¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìËÜ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¿®Ç°¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤ó¤¤¤Á¤Î·ÝÇ½³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÎø°¦¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡£¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ÝÇ½³¦Æþ¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½÷Í¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ëÇòÀã¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¡£ÇòÀã¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤ÈÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤È¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£