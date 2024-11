2024年12月12日の世界同時公開に合わせ、日本でも12月12日〜12月15日(劇場によっては2日限定)で特別上映が決定したダフト・パンク&松本零士『インターステラ 5555』から、新たなクリップ動画が公開された。関連記事: ダフト・パンクよ永遠に 時代を動かした衝撃ライブを振り返る 『インターステラ5555』は、ダフト・パンクとセドリック・エルヴェが松本零士と東映アニメーションと共同で制作した作品で、邪悪な計画を企む人間のキャラクターによってエイリアンの音楽バンドが誘拐されるという物語。基本的にアニメのビジュアル・アルバムである『インターステラ』は、ダフト・パンクの2001年の代表的なアルバム『ディスカバリー』の全曲をサウンドトラックとしてフィーチャーしており、「One More Time」「Harder, Better, Faster, Stronger」「Veridis Quo 」といった象徴的なアンセムが含まれている。ビジュアル・アルバムとして、この映画は個々のミュージックビデオにカットされたため、今回の機会までは映画館で全編を見ることは非常に稀なことだった。

今回の特別上映では、本編に続き、ビジュアルクリエイティヴにもこだわるダフト・パンクが世に送り出してきた象徴的なビデオミュージックのセレクションも初スクリーン公開される。なお、今回の公開では、『インターステラ5555』に続き、スパイク・ジョーンズ、ミシェル・ゴンドリー、セブ・ジャニアック、ロマン・コッポラ、ウォーレン・フーなどの監督によるダフト・パンクの象徴的なビデオのセレクションが劇場上映される。さらに、この世界的な劇場公開を記念して、彼らの傑作アルバム『DISCOVERY』が、当時日本のみで発売されていた松本零士によるイラストを採用したオリジナル日本盤アートワークを復刻し、ステッカーやダフト・クラブ・カードなどを同梱した完全数量限定盤『DISCOVERY: INTERSTELLA 5555 EDITION』となって、12月13日にリリースされることが決定、現在予約注文が開始している。■CEOマーク・アレンビー コメントダフト・パンクのアイコンである『インターステラ5555』を、美しい4Kで完全リマスターし、世界的な限定イベントのために映画館で上映できることに興奮しています。これは、ダフト・パンクのミュージック・ビデオとともに、この映画を大スクリーンで体験できる貴重な機会であり、世界中の観客と共有するのが待ちきれません。CEOマーク・アレンビー<作品情報>原題:Daft Punk & Leiji Matsumoto 『Interstella: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem』邦題:ダフト・パンク&松本零士『インターステラ5555』本編尺: 93分素材: DCP※映写機材の仕様により、劇場によっては2Kでの上映となる場合がございます。Aspect ratio: Flat (4:3)Sound:5.1オリジナル言語:日本語コピーライト:©2003 DAFT LIFE LTD.2024年12月12日(金) 世界同時公開公開作HP: https://www.culture-ville.jp/daftpunk鑑賞料金:2500円一律(劇場およびスクリーンによりアップチャージ料金がある可能性がございます。詳細は、直接、ご鑑賞予定の劇場へお問い合わせください)配給:カルチャヴィル協力:ワーナーミュージック上映劇場12/12~12/15(4日間限定)東京TOHOシネマズ 日比谷TOHOシネマズ 池袋TOHOシネマズ 新宿大阪TOHOシネマズ なんば12/12 & 12/15(2日間限定)東京TOHOシネマズ 日本橋TOHOシネマズ 上野TOHOシネマズ 六本木ヒルズTOHOシネマズ 立川立飛吉祥寺オデヲン北海道TOHOシネマズ すすきの宮城TOHOシネマズ 仙台栃木TOHOシネマズ 宇都宮埼玉TOHOシネマズ ららぽーと富士見千葉TOHOシネマズ 八千代緑が丘TOHOシネマズ 流山おおたかの森神奈川TOHOシネマズ ららぽーと横浜TOHOシネマズ 川崎長野長野グランドシネマズ愛知TOHOシネマズ 赤池京都TOHOシネマズ 二条大阪TOHOシネマズ 梅田TOHOシネマズ セブンパーク天美TOHOシネマズ ららぽーと門真兵庫TOHOシネマズ 西宮OS岡山TOHOシネマズ 岡南広島福山駅前シネマモード福岡TOHOシネマズ ららぽーと福岡5555 Limited Gold Vinyl https://daftpunk.lnk.to/discoveryI5555goldvinyledition5555 Limited Numbered CD https://daftpunk.lnk.to/discoveryI5555limitednumberedCDeditionLimited Vinyl https://daftpunk.lnk.to/discoveryI5555limitedvinyleditionSream / Download https://daftpunk.lnk.to/DiscoveryDaft Punk Official Store https://www.daftpunk.com/#shop