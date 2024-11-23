¤ª¼ê·Ú¥¦¥Þ¤¤¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡Ö¤Á¤¯¤ï¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡×¤¬ÈÕ¼à¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
ËèÆü¤Î¿©Âî¤ÇÂç³èÌö¤Î¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¡£º£²ó¤Ï¤Á¤¯¤ï¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¢§¥«¥Ã¥È¤·¤¿¿©ºà¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¤À¤±
°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¿©ºà¤ò¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¡£ÏÂÉ÷¤Î¿©ºà¤Çºî¤ë¤ª¼ê·Ú¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±!¤¹¤°½ÐÍè¤ë¤Á¤¯¤ï¤ÈÄÇÂû¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç
by erami
ÏÂ¤Î¿©ºà¤Ç¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡ª´ÊÃ±ÈþÌ£¤·¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹
¢§ºàÎÁ2¤Ä¤Ç´ÊÃ±Ä´Íý¡ª
¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Á¤¯¤ï¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò¥ª¥¤¥ë¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤È°ì½ï¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡ª¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤♡¤Á¤¯¤ï¤Î¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¢ö
by ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤ï¡¼¤ë¤É¡ù
¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¡Ä´ÊÃ±¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤ª´«¤á(¡çç¡®*)
¤Á¤¯¤ï¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥Ð¥²¥Ã¥È¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£