¥Ñ¥é¥É¥¥¡íºù¤ª¼é¤ê¥ê¥Ã¥×¡í¤Ë½©¤ò´¶¤¸¤ë¸ÂÄê¿§¡õÄêÈÖ¿§¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤ª¤ß¤¯¤¸µ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¨¤ëºù¤Î°õ¤â¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¤«¤é¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ºù¿§¤Î¿°¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡Ö¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¸ÂÄêÉÊ2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯11·î22Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¤¯¤Á¤Ó¤ë¤«¤é¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÍ½´¶...
¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤ºù¤ÎÌ¾½ê¡ÖÁý¾å»û¡×¤Ç"ºùµ§´ê"¤ò¼Â»Ü¡£¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¤Î¹¬±¿¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡Ë¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
½©¤òºÌ¤ë¡Öºù¹ÈÍÕ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¿§¡£¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤à¡¢ÀÖ¤ß¤Î¤¢¤ëÜô¿§¤Î¿°ÍÑÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
ÅÉ¤ë¤È¥¸¥ó¥¸¥ó¡õ¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢½Ä¥¸¥ï¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¿°¤Ë¡ªÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æºù¡Ê¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡Ë¥¨¥¥¹¤ä¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¹Ó¤ì¤ä´¥Áç¤òËÉ¤®¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï990±ß¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¡¢11·î22Æü¤«¤é2025Ç¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ú¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Û
¿°¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¿°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡×¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤êºù¿§¤Î¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ëÄêÈÖ¿§¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¡¢2024Ç¯11·î22Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡Ë¡×¡Ö¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡×¤È¤â¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤ÎÄì¤Ë¤Ï "¤·¤¢¤ï¤»ºù"¤Î°õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç´êÀ®½¢¡×¡ÖÃÎ¤Î±ï¡×¡Ö°¦¤Î±ï¡×¡ÖÎÉ¤Î±ï¡×¡ÖºÍ¤Î±ï¡×¡ÖÈþ¤Î±ï¡×Á´6¼ïÎà¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¡ÖÂç´êÀ®½¢¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê°õ¤Ç¤¹¡£¤ª¤ß¤¯¤¸µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡Ë¡×¤Î"¤·¤¢¤ï¤»ºù"6¼ï¡£ºù¹ÈÍÕ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢½©¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¯¥é¥ô¥§¡¼¥ë¥ê¥Ã¥×¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡×¤Î"¤·¤¢¤ï¤»ºù"6¼ï¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉñ¤¦²Ö¤Ó¤é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô