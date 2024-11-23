¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¡õ¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤Î»ÕÄï¥¿¥Ã¥°½é¹õÀ±¡¡ÌðÌîÁÈ¤ÎºöÎ¬¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£³ÆüÆ£ÂôÂç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£´¡Ë¤Î»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤¬ÌðÌîÄÌ¡Ê£´£¶¡Ë¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£±¡ËÁÈ¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñºÇÃíÌÜ¤Î³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢½éÀï¡Ê£²£±Æü¡¢Á¥¶¶¡Ë¤Ç¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¥¹¡õ¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥Ø¥¤¥¹¥È¤ò·âÇË¤·¡¢Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¤Î´Ý¤á¹þ¤ß¤ò¤·¤Î¤¤¤ÀÆâÆ£¤Ï¡¢±ä¿ñ»Â¤ê¤«¤é¥Ò¥í¥à¤È¤Î¹çÂÎ¼°¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¤òÈ¯¼Í¡£¤·¤«¤·É¬»¦¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÇÁË»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ò¥í¥à¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤¬¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¤ÇÃ´¤¬¤ì¡¢ÆâÆ£¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌðÌî¤Ë£²¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢²¿¤È¥Ü¥ë¥Á¥ó¤«¤é¤â¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¼Â¼Á£³¿Í¤Ë¾è¤é¤ì¤¿ÆâÆ£¤¬¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥à¤¬¡Ö¤³¤ÎÉé¤±¤ÏÄË¤¤¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤À¤è¡£³Î¤«¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡Ä¥¢¥ê¤«¤è¡¢¤ª¤¤¡£ËÜÅö¤ËÌðÌî¤À¤±¤«¡©¡¡¥Ü¥ë¥Á¥ó¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊª¸À¤¤¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¼è¤é¤ì¤¿¤ï¡×¤È°ì½Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Ü¥ë¥Á¥ó¾è¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤¢¤ë¤Ã¤±¡©¡¡¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¶½¤¶¤á¤À¡Ä¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥Ò¥í¥à¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤³¤«¤éÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤ó¤Ê¥Ø¥Þ¤Ï¤·¤Í¤¨¤¼¡¢¥ª¥¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£