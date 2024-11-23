¤Þ¤µ¤Ë¥¥¹¿¦¿Í♡¡È¤¨¤Á¤¨¤Á¥½¥ó¡¦¥¬¥ó»á¡É¤òÇÒ¤á¤ë¥É¥é¥Þ3Áª
´Ú¥É¥é¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ËÎø¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡©º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÆÉ¼Ô¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢·æºî¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹♡ ¡È¥¥¹¿¦¿Í¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥½¥ó¡¦¥¬¥ó»á¤Ë¾Â¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¥½¥ó¡¦¥¬¥ó
ÆùÂÎÈþ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨♡
186Ñ¤Î¹â¿ÈÄ¹¡¢Ä¶¿Í¥¯¥é¥¹¤Î¾®´é¡¢¥à¥¥à¥¤ÎÆùÂÎÈþ¡£¤³¤Î»°Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¥¹¿¦¿Í♡
Check! ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¡¼¥â¥ó¡Ù
Èþ¤·¤¹¤®¤ë2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥Ö
°Ëâ¤Î¥°¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È°Ëâ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊºâÈ¶Îá¾î¥É¥Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿¿¤Î°Ëâ¡×¤È¡Ö°Ëâ´éÉé¤±¤Î¿Í´Ö¡×¤Î·ÀÌó·ëº§¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦25ºÍ¡Ë
¡Ö¡Öº£Æü»Å»öµÙ¤ó¤¸¤ã¥À¥á¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¥°¥¦¥©¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë¾Â¡£»ä¤Ê¤éÂ¨¡¢²ñ¼ÒµÙ¤ß¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×
miwa¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦23ºÍ¡Ë
¡Ö¥½¥ó¡¦¥¬¥ó»á¤Î¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿¤¢¤È¤·¤Ð¤é¤¯Í¾±¤¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤¡»ä¤ÎÁ°¤Ë¤â°Ëâ¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡Á¡×
Check! ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù
Á´½÷»Ò¤ò¾ÂÍî¤Á¤µ¤»¤¿¥É¥é¥Þ
ÆÃÄê¤ÎÈà½÷¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤ÈþÂçÀ¸¥¸¥§¥ª¥ó¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤òÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ê¥Ó¡£´Å¤¯¤Æ¶ì¤¤Âç³ØÀ¸¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤«¤Ê¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦23ºÍ¡Ë
¡Ö¥À¥á¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·ë¶É¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ê¥Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¡£¥¥¹¤¹¤ëÁ°¤Ë¤É¤³¤«¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¡ª¡×
R.K¤µ¤ó¡ÊHÂç³Ø4Ç¯¡Ë
¡Ö´Ú¥É¥é»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¾ÂÃË¡£¤â¤¦²¿²óÌÜ¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤ë¡£»ä¤Î¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÀÝ¼è¡ª¡×
Check! ¡Øµ¤¾ÝÄ£¤Î¿Í¡¹¡§¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½?!¡Ù
Ç¯²¼ÃË»Ò¤È¤ÎÈëÌ©¤Î¼ÒÆâÎø°¦¤Ë¥¥å¥ó♡
µ¤¾ÝÍ½Êó´±¥Ï¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤ËÉâµ¤¤µ¤ìÆóÅÙ¤È¼ÒÆâÎø°¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¦¤¬¡¢¼ã¤Í½Êó´±¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥·¥¦¤ÎÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¡£¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÎøÌÏÍÍ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¤ß¤µ¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦24ºÍ¡Ë
¡Ö²È¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥é¥Ö¡£¤À¤±¤É²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥¥å¥ó♡¡×
KK¤µ¤ó¡ÊTÂç³Ø3Ç¯¡Ë
¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸åÇÚ¤ÎÇ¯²¼ÃË»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤Ç¤Ï¡¢Èà»á¤È¤·¤ÆÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¶¡¦ÃË¡×¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡Á¡ª¡×
Ê¸¡¿°ìÀÐº»±Ê²Ã¡¢ÁðÌîºéÍè