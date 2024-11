◆JO1、ワールドツアー決定

【モデルプレス=2024/11/23】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が、初のワールドツアー「JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’」の開催が決定した。アジア、北米を含む6都市、全7公演を発表した。全6都市の中で、北京、ソウル以外の開催は、世界最大のライブエンターテインメント企業であるLive Nation Entertainmentの日本法人、ライブネーション・ジャパンと、日本人アーティストとして初となる包括的グローバル・パートナーシップを結び実現。世界各国に拠点をもつLive Nation Entertainmentと強力なタッグを組み、JO1のグローバル活動を広げ、さらなる発展を目指す。(modelpress編集部)

◆JO1ワールドツアー開催日程

2025/2/15(土) 台北JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' in TAIPEI会場:Taipei Music Center2025/2/22(土) バンコクJO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' in BANGKOK会場:TRUE ICON HALL2025/3/01(土) ロサンゼルスJO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' in LA会場:The Belasco2025/3/04(火) ニューヨークJO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' in NY会場: Brooklyn Bowl2025/3/23(日) 北京JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' in BEIJING会場:Beijing Exhibition Theater(北京展覧館劇場)2025/3/29(土) 30(日)ソウルJO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' in SEOUL会場: Coming soon...