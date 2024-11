NEXZ新曲「NALLINA」MVが4日で再生回数1,000万回突破！ヤンチャで等身大な自由奔放さがテンコ盛りなMV

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「NALLINA」は韓国語で「スゴいことが起きる」の意味

NEXZの韓国リリースとなる新曲「NALLINA」のMVが公開4日でYouTube再生回数1,000万回突破した。

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。5月20日にグローバルデビューを果たして早々、韓国・ハント[HANTEO]チャートではNEXZ初の韓国リリース作『Ride the Vibe』がPhysical Album Chartのデイリー1位を獲得し、ウィークリーも3位となった。

6月に東京タワーで実施した記者発表で日本デビューを高らかに宣言し、7月には 『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo』ヴィッセル神戸 vs. トッテナム ホットスパー戦のオープニングショーに登場。5万4,000人が集う国立競技場でエネルギッシュなパフォーマンスを披露。

そして8月21日、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』を持って遂に待望の日本デビュー。オリコンデイリー アルバムランキング1位を獲得し、地元凱旋の3都市6公演が全公演ソールドアウト。4万人動員の日本初ショーケース・ツアー『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』も大盛況のうちに閉幕した。

そんなNEXZが、先日11月18日に韓国リリースとなる新作1stミニアルバム『NALLINA』を発売、同日にはタイトル曲「NALLINA」MVが公開され、4日でYouTube再生回数が1,000万回を突破した。SNSでも「中毒性すごい」「これライブで見たらやばい」「限界値超えてきた」「伸びしろどこまであるの?」といった数々の熱烈な投稿が見受けられる。

アルバム名の『NALLINA』は韓国語で「スゴいことが起きる」の意味で、「退屈な世の中にNEXZが新しいムーブメントを起こす!」という彼等の自信と自由さを詰め込んだ作品となっており、「Next Z(G)eneration」に由来するグループ名の通り、“新たな世代と共に未来を切り開く” NEXZの決意表明作とも言える。

タイトル曲となる「NALLINA」だが、ユニークなパーカッション・サウンドとムーンバートン・リズムが魅力的なダンス楽曲で、多彩なリズム変奏とダンスブレイクなど多様な構成が彼等の遊び心を表現している。

そして、今回のMVでは「NALLINA」を体現したかのような、ヤンチャで等身大な自由奔放さがテンコ盛り。YUが扉を蹴り破って部屋に侵入したかと思えば、今度は街でイタズラを繰り広げ、レストランやコンビニでもやりたい放題。その場その時の衝動に身を任せ、脈絡なくただやりたいことをやる “Z世代” の研ぎ澄まされた内面を映像化している。最後のオチが、「実は欲しかった チョコレートバーを探していただけ」というお茶目な展開もウィットに飛んでいる。

日本における1stミニアルバム『NALLINA』のパッケージ発売は11月29日。配信では全収録曲が既に聴ける。冒頭から重みのある808ベースが印象的な「HARD」、TOMOYA、HARU、HYUIの3人が初めて作詞に携わった「Next Zeneration」、“僕は君のようで、君は僕のようだ。”と歌う愛らしい告白ソング「Eye to Eye」と新曲群も個性豊かで充実の仕上がりになっている。

