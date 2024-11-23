¤¤¤¶¡¢½äÎé¤ÎÎ¹¤Ø¡£Ââ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¡©¡¿¥Ë¥»¥â¥ÎÀ»½÷¤¬ËÜÊª¤ËÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤Î²áÄø¤
¡Ø¥Ë¥»¥â¥ÎÀ»½÷¤¬ËÜÊª¤ËÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤Î²áÄø¡Ù¡Ê¥¨¥¤¡§¸¶ºî¡¢²£»³¤â¤è¡§Ì¡²è¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥ê¥Ö¥ì¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡¡¼·¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥ÉÅÄ¼Ë¤Ë¤¢¤ë¶µ²ñ¤ÎÆü¸Û¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±¡ÖÌþ¤·¤ÎÎÏ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥À¥á¿ÆÉã¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤ËËå¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²óÈò¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÄÀ»½÷¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤À¤Ã¤¿¡ª ¼Ú¶â¡Ü°ìÀ¸¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊó½·¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥»¥¤¥é¥ó¤Ë¡¢ÃÇ¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½äÎé¤ÎÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ½äÎéÂâ¤ÎÃç´Ö¤ÏÊ¢¹õ»Êº×¡¢¥·¥ç¥¿ÁÐ»ÒËâ½Ñ»Õ¡¢Ç¾¶Úµ³»ÎÃÄÄ¹¤È¡¢Ä¶Èþ·Á¤À¤±¤É¥È¥ó¥Ç¥â¥Ê¥¤¶Ê¼Ô¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡ÖÀ»½÷ÍÍ¡×¤Ï¼þ°Ï¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤¬ËÜÊª¤Ë¤Ê¤ë¡© Ìµ¼«³Ð¥Á¡¼¥ÈÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥Ë¥»¥â¥ÎÀ»½÷¤¬ËÜÊª¤ËÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤Î²áÄø¡Ù¡£11·î20Æü¤Î2´¬È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»î¤·ÆÉ¤ßÏ¢ºÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥Ë¥»¥â¥ÎÀ»½÷¤¬ËÜÊª¤ËÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤Î²áÄø¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
©︎²£»³¤â¤è¡¿¥¨¥¤¡¿¥ê¥Ö¥ì
©︎²£»³¤â¤è¡¿¥¨¥¤¡¿¥ê¥Ö¥ì
©︎²£»³¤â¤è¡¿¥¨¥¤¡¿¥ê¥Ö¥ì
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä