¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û¸µÀ¾Éð±¦ÏÓ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È²û¤«¤·¤à¡ÖÀ¾ÉðÂÐ·è¤Ï¡Ä¡×¡ÖÀ¾Éð¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÂæÏÑ¡½ÆüËÜ¡Ê2024Ç¯11·î23Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡4²ó¤«¤éÂæÏÑ¤Î3ÈÖ¼ê¤Ç¸µÀ¾Éð¤Î±¦ÏÓ¡¦³Ô½ÓÎÛ¡Ê¥«¥¯¡¦¥·¥å¥ó¥ê¥ó¡ËÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡È¸ÅÁã¡ÉÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¸Å²ìÍªÅÍ¡£³Ô½ÓÎÛ¤ÎÀ¾ÉðºßÀÒ¤Ï2015Ç¯¤«¤é5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¸Å²ì¤È¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î¸ÅÁã¤ÇÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë25ºÐ¤ò147¥¥íÄ¾µå¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡²û¤«¤·¤¤±¦ÏÓ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö³Ô½ÓÎÛ¤À¤¡¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÅê¤²¤Æ¤ë¤Î³Ô½ÓÎÛ¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö³Ô½ÓÎÛ¡ÄÀ¾Éð¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÀ¾ÉðÂÐ·è¤Ï³Ô½ÓÎÛ¤Ë·³ÇÛ¤«¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ï2»Íµå¤Èº´Ìî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤ÈË½Åê¤Ç1¼ºÅÀ¡£À¶µÜ¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¡Ö³Ô½ÓÎÛ¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê£»¨¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡Á¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£