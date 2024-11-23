GLAY、ライブ中にサプライズで函館での追加公演発表
GLAYが2025年1月24日、25日に函館アリーナにて、デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の追加公演を行うことを発表した。
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現在デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』を実施中のGLAY。
2024年はQUEEN＋Adam Lambertなど様々なアーティストとの共演やベルーナドームでの単独公演、夏フェス出演、オリジナルアルバムリリース、全国アリーナツアーに加えて、25年ぶりの出場が決まった紅白歌合戦を含む様々なTV番組出演と、周年を駆け抜けているGLAY。2025年函館にてどんなライブを魅せてくれるか、期待の高まる発表となっている。
＜ライブ情報＞
GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO
https://www.glay.co.jp/feature/arena_backtothepops
2024年
11月8日（金）大阪城ホール【公演終了】
11月9日（土）大阪城ホール【公演終了】
11月16日（土）長野ビッグハット【公演終了】
11月23日（土･祝）北海道・北海きたえーる【公演終了】
11月24日（日）北海道・北海きたえーる【公演終了】
12月7日（土）東京・有明アリーナ
12月8日（日）東京・有明アリーナ
12月14日（土）Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
12月15日（日）Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
12月21日（土）広島サンプラザホール
12月22日（日）広島サンプラザホール
2025年
1月3日（金）マリンメッセ福岡 A館
1月4日（土）マリンメッセ福岡 A館
1月18日（土）神奈川・横浜アリーナ
1月19日（日）神奈川・横浜アリーナ
1月24日（金）北海道・函館アリーナ【追加公演】
1月25日（土）北海道・函館アリーナ【追加公演】
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現在デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』を実施中のGLAY。
＜ライブ情報＞
GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO
https://www.glay.co.jp/feature/arena_backtothepops
2024年
11月8日（金）大阪城ホール【公演終了】
11月9日（土）大阪城ホール【公演終了】
11月16日（土）長野ビッグハット【公演終了】
11月23日（土･祝）北海道・北海きたえーる【公演終了】
11月24日（日）北海道・北海きたえーる【公演終了】
12月7日（土）東京・有明アリーナ
12月8日（日）東京・有明アリーナ
12月14日（土）Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
12月15日（日）Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
12月21日（土）広島サンプラザホール
12月22日（日）広島サンプラザホール
2025年
1月3日（金）マリンメッセ福岡 A館
1月4日（土）マリンメッセ福岡 A館
1月18日（土）神奈川・横浜アリーナ
1月19日（日）神奈川・横浜アリーナ
1月24日（金）北海道・函館アリーナ【追加公演】
1月25日（土）北海道・函館アリーナ【追加公演】