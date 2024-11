11人組グローバルボーイズグループ・JO1が23日、神奈川・Kアリーナ横浜でライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』初日公演を開催。ワールドツアーの開催を発表し、喜びを語った。同公演では、全楽曲生バンド編成で大迫力のステージに。今年リリースした「Love seeker」「WHERE DO WE GO」や歌声を響かせるバラード曲など、ライブならではのアレンジで魅了。メンバーが趣向を凝らしたユニットステージも届けた。

ツアータイトル『JO1DER SHOW』について川尻蓮は「このタイトルはずっと言い続けていくタイトルになります」と説明。「このタイトルを僕たちとJAMの皆さんで育てていきたいなと思います。なので、JAMの皆さんもSHOWの一員です。きょうは初日ですよ、キックオフですよ。盛り上げられるかいナイスな1DER SHOWにしていきましょう」と呼びかけた。JO1とJAMが一体となって盛り上がったライブは、熱狂のうちに本編が終幕。声援に応えて再登場したアンコール終盤、與那城奨が「ここでJO1から発表があります!!」と切り出すと、ビジョンにワールドツアー発表の映像が流れた。JAMから歓喜の大歓声が上がる中、映像を受けて與那城は「ワールドツアー決まったぞ!昨年はアジアツアーということでアジア(ジャカルタ、バンコク、台北、上海)の4都市を周らせていただいたのですが、今回はアジア4都市に加て、LosAngelesとNewYowkでも『JO1DER SHOW』を開催させていただきます」と改めて報告した。「JAMの皆さんのおかげです。ありがとうございます」と伝えた。そして、木全翔也は「JAMが喜ぶ声を聞くとウルっときますよね」としみじみ。與那城は「世界に向かって羽ばたいていきます。厳しい道のりだと思いますが、よろしくお願いいたします」と伝えると、メンバーたちもそれぞれ力強くうなずいた。ワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』開催を発表。北米・アジアを含む世界6都市(台北、バンコク、ロサンゼルス、ニューヨーク、北京、ソウル)全7公演となる。【『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』開催日程】■2025年2月15日(土)台北『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in TAIPEI』会場:Taipei Music Center■2025年2月22日(日)バンコク『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BANGKOK』会場:TRUE ICON HALL■2025年3月1日(土)ロサンゼルス『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in LA』会場:The Belasco■2025年3月4日(火)ニューヨーク『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in NY』会場:Brooklyn Bowl■2025年3月23日(日)北京『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BEIJING』会場:Beijing Exhibition Theater(北京展覧館劇場)■2025年3月29日(土)、30日(日)『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in SEOUL』会場:未発表