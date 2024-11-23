¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐÀþ¤ÇÁýÊØ¡¡·×12ÊØ
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐÀþ¤òÄÉ²ÃÁýÊØ¤¹¤ë¡£
±¿¹ÒÆü¤Ï2025Ç¯1·î2Æü¡¦4Æü¡¢3·î18Æü¡¦20Æü¤Ç·×12ÊØ¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¹Ò¶õ·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï11·î22Æü¸á¸å5»þ¤«¤é³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
IJ833¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê09¡§25¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê11¡§15¡Ë¡¿1·î2Æü¡¦4Æü¡¢3·î18Æü¡¦20Æü
IJ835¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê12¡§55¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê14¡§45¡Ë¡¿1·î2Æü¡¢3·î18Æü
IJ834¡¡»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê12¡§00¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê13¡§45¡Ë¡¿1·î2Æü¡¦4Æü¡¢3·î18Æü¡¦20Æü
IJ836¡¡»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê15¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê17¡§20¡Ë¡¿1·î2Æü¡¢3·î18Æü